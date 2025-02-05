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滙豐銀加入「鷹眼識詐聯盟」 成為聯盟首家外銀

2025/02/05 18:25

滙豐銀行今宣布已於近日正式加入「鷹眼識詐聯盟」，成為首家加入此聯盟的外商銀行，與內政部警政署與全台其他35家金融同業共同防範金融詐騙。（匯豐銀行提供）滙豐銀行今宣布已於近日正式加入「鷹眼識詐聯盟」，成為首家加入此聯盟的外商銀行，與內政部警政署與全台其他35家金融同業共同防範金融詐騙。（匯豐銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕滙豐銀行今宣布已於近日正式加入「鷹眼識詐聯盟」，成為首家加入此聯盟的外商銀行，與內政部警政署與全台其他35家金融同業共同防範金融詐騙。

滙豐銀行表示，加入「鷹眼識詐聯盟」是匯豐在金融防詐領域的重要里程碑，不僅顯示對客戶財產安全的承諾，也展現了滙豐作為台灣領先的國際性銀行，對於守護台灣社會安全網的責任。

滙豐銀行總經理陳志堅表示，滙豐在反金融欺詐方面的努力，除了體現在技術創新上，更在於對客戶安全的堅定信念。滙豐作為首家外銀加入鷹眼識詐聯盟，是致力保護客戶資產的重要舉措，也證明我們持續投入科技強化與數據賦能在金融產業中。

滙豐銀行表示，在加入鷹眼識詐聯盟後，將透過鷹眼模型以4大面向提升阻詐能力，針對可疑交易進行實時監控和分析，迅速做出應對措施。包括即時有效掃瞄出可疑交易，提升可疑交易的識別效率和準確度；加速提報警示帳戶，提升對可疑帳戶的警示和處理速度；強化自動審核效率，優化自動審核系統提高效率和準確性；提高異常交易檢測準確性，運用AI與機器學習技術，精準偵測異常交易行為。

鷹眼模型是一款專為台灣市場設計的防詐監控模型，運用AI人工智慧與機器學習兩大科技，掌握詐騙態樣、加以標記偵測，即時揪出警示帳戶提升自動審核，有效預防和識別金融欺詐行為。

滙豐銀行強調，金融機構是防阻詐騙最後一哩路的守門員，對於保護民眾資產安全責無旁貸。在善用科技力量之外，滙豐銀行對前線行員訓練也更為深入且細緻，除了定期向行員宣導金融詐欺趨勢與臨櫃攔阻技巧，並針對年長者及久未往來臨櫃洽辦業務客戶等客群加強關懷提問，落實客戶防詐提醒及身分審查措施。

滙豐銀行表示，期望未來與公部門及鷹眼識詐聯盟同業成員攜手合作，共同打造一個更加安全、透明的金融環境，促進民眾的金融素養及防詐知識，以優化台灣金融環境安全，有效守護民眾財產。

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