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川普加徵10％關稅 中國紡織服裝業加速遷往東南亞

2025/02/05 18:05

BBC報導，由於中國紡織服裝業的平均利潤率僅4.24%，美國關稅壓力將使其面臨生存壓力，不得不加速遷往東南亞。（美聯社資料照）BBC報導，由於中國紡織服裝業的平均利潤率僅4.24%，美國關稅壓力將使其面臨生存壓力，不得不加速遷往東南亞。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普對中國所有進口商品加徵10%關稅的措施於4日生效，《英國廣播公司》（BBC）報導，由於中國紡織服裝業的平均利潤率僅4.24%，美國關稅壓力將使其面臨生存壓力，不得不加速遷往東南亞。

報導說，在經過2020年初的川普第一輪關稅打擊後，許多中國輸美產品的利潤空間縮小，尤其是部分紡織服裝產品的利潤率已接近了臨界點。

根據中國服裝協會（CNGA）提供的數據，2024年前3季，中國服裝企業的利潤率為4.24%，比2023年同期下降0.14個百分點；服裝出口數量為252.5億件，年增11.3%，但出口平均單價為每件3.8美元，較上年同期下降11.8%。

中國黃姓商人在柬埔寨首都金邊建立了一家新工廠，這是他在當地的第二家工廠，2家工廠每月生產50萬件服裝。黃先生接受BBC訪問表示：「許多客戶對中國企業說，若你們不把生產線轉移到海外，我就會取消訂單。」

美國關稅對中國供應商和零售商帶來了艱難的抉擇，但誰會承擔成本卻並不總是很清楚。黃先生表示，有時候關稅成本會轉嫁到客戶身上，但通常成本會由供應商承擔，如果他的生產線留在中國，他估計加徵10%關稅可能會讓他的收益減少80萬美元。黃先生說：「這比我的利潤還多。這是很大的數目，我們無法承擔。如果你在這種關稅環境下在中國生產衣服，生意是不可能持續的」。

自美中貿易戰開打以來，耐吉、愛迪達和彪馬（Puma）等大型外國運動品牌的工廠已遷往越南，大量中國企業也在調整重塑供應鏈。

黃先生指出，這將促使更多中國工廠搬遷到其他國家，他在柬埔寨的工廠週圍出現了幾家新工廠，來自山東、浙江、江蘇和廣東等紡織生產重鎮的中國公司正進駐這裡，生產冬季外套和毛衣。

根據市場調研與分析機構Research and Markets的研究報告，柬埔寨約90%的服裝工廠現在由中國經營或擁有。

《自由亞洲電台》報導，中國獨立經濟評論員賀江兵分析指出：「中國經濟仍將受到川普政府加徵關稅的嚴重打擊，因為中國近年來一直依靠出口來推動經濟成長。」

此外，中國財政部、國家稅務總局在2024年11月15日發布的鋁材等部分產品出口退稅政策調整通知指出，自2024年12月1日開始，涉及碳纖維、玻璃纖維等多種紡織品的出口退稅率由13%下調至9%。

全球諮詢業者「艾睿鉑」（AlixPartners）分析師姚侃表示，現在中國公司開始憂慮川普會不會跟隨供應鏈，對其他國家徵收關稅。

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