光焱科技3月上旬掛牌上櫃 今年營運拚雙位數成長

光焱科技預計3月上旬掛牌上櫃，今年營運拚雙位數成長。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕光電子晶片（PIC）檢測設備廠光焱科技（7728）預計3月上旬掛牌上櫃，受惠產業檢測市場成長動能，公司今年營收與獲利可望拚年增兩位數水準。

光焱科技成立於2009年，初期以太陽能板檢測市場為主，隨後陸續進軍影像感測器（CIS）、光達（LiDAR）及矽光子等應用領域檢測技術，逐步推升營收，2024年營收新台幣3.8億元，年增13.9%，暫定承銷價220元。

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光焱科技核心技術聚焦於模擬光源、光電轉換測試及晶圓級光電檢測三大領域，利用人造光源調製技術，開發出多樣化的光源模擬器與檢測儀器，切入適用於科研與產業應用。

光焱科技的模擬光源能在特定環境條件下，進行精準光照模擬，協助客戶加速研發流程，提高生產品質控制的效率；特別在車載電子，如LiDAR、3D感測器、座艙監控感測器、行動裝置，例如AR、VR及再生能源領域，太陽能等領域展現極大價值。

董事長柯歷亞表示，公司採用客製化的商業模式，為客戶提供晶片高精密檢測設備及現有晶片檢測設備升級服務。公司主要營收來源包括半導體光電轉換測試設備54.48%、模擬光源34.80%、晶圓級光電檢測4.93%、其他產品5.79%。

光焱科技獨家技術與專利獲得ISO 17025的認證肯定，在光學設計及模擬技術領域展現卓越的競爭力。光焱科技的模擬光源以及PIC（光感測器）檢測技術具備高穩定性、量測速度快及光譜範圍廣等優勢，已被多所知名學術機構和企業廣泛採用。

全球頂尖科研機構包括美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）、德國馬克斯·普朗克學會（MPG）、美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）、英國牛津大學（Oxford）等均與光焱科技建立長期合作關係。

柯歷亞進一步表示，公司開發的光源模擬器與光電轉換量測設備，能針對客戶的特定需求快速提供解決方案，並支持與現有產線檢測設備的升級與整合。使客戶能在不大幅增加資本支出的情況下，進行高效、準確的光電轉換性能測試，進而縮短產品開發時間並提升品質管理能力。

此外，公司在量子效率校準與檢測領域的創新突破，使其產品在晶圓級光電檢測中奪得領先地位；這些技術已成功應用於多種PIC元件如影像感測器CIS、光達（LiDar）等檢測應用，並得到國內外IC設計公司及晶圓大廠的驗證。

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