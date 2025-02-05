晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

11-12月發票中獎清冊出爐 花45元買耐熱袋中千萬

2025/02/05 17:30

財政部公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，千萬特別獎開出18張。（記者鄭琪芳翻攝）財政部公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，千萬特別獎開出18張。（記者鄭琪芳翻攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，本期1000萬元特別獎開出18張、200萬元特獎則開出15張；本期桃園楊梅開出2張千萬大獎，有位民眾在桃園市楊梅區民族路萊爾富花35元買飲料，就中了千萬元；另有民眾在桃園市楊梅區永美路順意生活百貨廣場花45元買耐熱袋，也抱走千萬大獎。

財政部賦稅署表示，去年11-12月期統一發票，1000萬元特別獎中獎號碼為「13965913」；200萬元特獎中獎號碼「29892710」；3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「26649927」、「59565539」及「11460822」。賦稅署表示，11-12月期統一發票領獎期限為今年2月6日至5月5日止，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

賦稅署長宋秀玲指出，本期千萬特別獎開出18張，除桃園楊梅2張外，包括嘉義縣朴子市大同路全聯福利中心花69元買便當、高雄市左營區中華電信市話寬頻月租費80元、Google Play 訂閱服務費90元等，也有人在彰化縣田中鎮公舘路胡麗莉花1萬6120元買宗教物品，也中了千萬元。

另外，本期200萬特獎開出15張，包括新北市中和區連城路全家便利商店花45元買飲料、桃園市蘆竹區南福街自由聯盟生鮮市場花63元買食品、新北市新莊區民安西路50嵐花70元買飲料、台中市北區學士路統一超商花76元買食品、台南市善化區興農路中油CPC花80元加油等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財