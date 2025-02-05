11-12月發票中獎清冊出爐 花45元買耐熱袋中千萬

財政部公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，千萬特別獎開出18張。（記者鄭琪芳翻攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，本期1000萬元特別獎開出18張、200萬元特獎則開出15張；本期桃園楊梅開出2張千萬大獎，有位民眾在桃園市楊梅區民族路萊爾富花35元買飲料，就中了千萬元；另有民眾在桃園市楊梅區永美路順意生活百貨廣場花45元買耐熱袋，也抱走千萬大獎。

財政部賦稅署表示，去年11-12月期統一發票，1000萬元特別獎中獎號碼為「13965913」；200萬元特獎中獎號碼「29892710」；3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「26649927」、「59565539」及「11460822」。賦稅署表示，11-12月期統一發票領獎期限為今年2月6日至5月5日止，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

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賦稅署長宋秀玲指出，本期千萬特別獎開出18張，除桃園楊梅2張外，包括嘉義縣朴子市大同路全聯福利中心花69元買便當、高雄市左營區中華電信市話寬頻月租費80元、Google Play 訂閱服務費90元等，也有人在彰化縣田中鎮公舘路胡麗莉花1萬6120元買宗教物品，也中了千萬元。

另外，本期200萬特獎開出15張，包括新北市中和區連城路全家便利商店花45元買飲料、桃園市蘆竹區南福街自由聯盟生鮮市場花63元買食品、新北市新莊區民安西路50嵐花70元買飲料、台中市北區學士路統一超商花76元買食品、台南市善化區興農路中油CPC花80元加油等。

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