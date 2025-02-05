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國發會：去年4月為景氣循環谷底 邁入第16次景氣循環

2025/02/05 17:00

國發會認定台灣第15次景氣循環谷底為2023年4月，收縮期為15個月，整體第15次景氣循環共歷時86個月。 （資料照，記者吳欣恬攝）國發會認定台灣第15次景氣循環谷底為2023年4月，收縮期為15個月，整體第15次景氣循環共歷時86個月。 （資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會表示，綜觀總體經濟指標走勢，並經多項計量方法驗證，以及邀集專家學者、政府機關共同研商後，認定臺灣第15次景氣循環谷底為2023年4月，收縮期為15個月，整體第15次景氣循環共歷時86個月。

國發會表示，我國經濟於2022年1月達第15次景氣循環高峰後，進入景氣循環收縮期。

國發會說明，2022年起，全球經濟面臨俄烏戰爭、通膨及升息壓力等挑戰，國際景氣明顯降溫，終端市場需求減弱，產業鏈調節庫存，抑制我國外貿及生產表現，我國經濟成長率於2023年第1季（-3.47%）達相對低點。

2023年第2季起，隨全球經濟緩步復甦、AI等新興科技應用逐漸興起，加以政府普發現金推升消費動能，經濟成長率逐季回升，顯示景氣谷底落在2023年第1季前後。

我國景氣同時指標於2023年4月落底，自2023年5月起已連續20個月上升，累計升幅達12.6%；景氣對策信號分數則於2023年2月達最低點10分後回升，下半年逐漸擺脫藍燈，2024年6月更呈現景氣熱絡的紅燈，景氣回升趨勢明顯。

由於同時指標及燈號自2023年5月起回升超過一年，確認並非短期波動，國發會自2024年8月起即進行谷底認定研究。經廣泛蒐集生產、用電、貿易、貨運、消費、就業、信心面等多項指標，並運用綜合指數、主成份分析、擴散指數、學習向量等計量模型，同時考量景氣循環應符合顯著性（Pronounced）、持續性（Persistent）、普遍性（Pervasive）原則，參酌國內外經濟情勢，以及與專家學者、政府機關研商，共同認定第15次景氣循環谷底日期落於2023年4月。

國發會表示，我國景氣於2023年4月達第15次景氣循環谷底後，目前已邁入第16次景氣循環；後續將密切關注國際經濟情勢與產業景氣變化，並持續精進景氣指標編製與峰谷認定方法。

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