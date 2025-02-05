12月景氣轉紅燈 國發會：密切留意美關稅措施

國發會今發布去年12月景氣燈號，轉呈代表景氣熱絡的紅燈。（國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會今發布去年12月景氣燈號，轉呈代表景氣熱絡的紅燈。國發會提醒，美國啟動新一波關稅措施、全球貿易壁壘加劇，加以地緣政治風險尚存，對國內經濟影響仍須密切留意。

國發會表示，12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月增加4分，燈號轉呈紅燈。9項構成項目中，工業生產指數、製造業銷售量指數均轉呈紅燈，批發、零售及餐飲業營業額轉為黃紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈綠燈，分數各增加1分；其餘5項燈號維持不變。

請繼續往下閱讀...

國發會說明，12月景氣受惠AI應用需求強勁，加上年底旺季需求、農曆春節前備貨效應，帶動生產、銷售及信心面等燈號分數增加。另同時指標持續上升，顯示當前國內景氣維持成長格局，不過領先指標續呈下滑，仍須密切關注後續變化。

展望今年，國發會指出，隨全球貿易量可望續增，加上國際雲端產業資本支出擴張、邊緣AI應用持續發展，以及我國在AI供應鏈中具競爭優勢等，有助我國外貿穩定成長；投資方面，受惠新興科技應用暢旺，半導體供應鏈擴大高階產能及研發支出，加上國際大廠加碼對臺投資，以及企業投入低碳與數位轉型，將推升投資動能。

消費方面，隨國內就業市場穩定，基本工資調升及企業獲利轉佳，將有助企業調薪及獎金發放意願，加上政府持續推動所得稅制優化及減輕人民負擔措施，提升可支配所得，將挹注民間消費成長。

隨著美國啟動新一波關稅措施、全球貿易壁壘加劇，加以地緣政治風險尚存，對國內經濟影響仍須密切留意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法