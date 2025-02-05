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比亞迪電動車低價搶攻南韓市場！消費者憂：中國製造安全嗎？

2025/02/05 17:20

比亞迪在南韓市場推出首款電動車ATTO 3（中國境內稱為元Plus），採用低價搶攻策略，但消費者對中國製造的安全性感到懷疑。（彭博）比亞迪在南韓市場推出首款電動車ATTO 3（中國境內稱為元Plus），採用低價搶攻策略，但消費者對中國製造的安全性感到懷疑。（彭博）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國車企比亞迪上個月推出南韓市場首款電動車ATTO 3（中國境內稱為元Plus），採用低價搶攻策略，但有部分消費者到首爾龍山區門市看車後，對中國製造的安全性深感疑慮。

韓媒《中央日報》記者在比亞迪首爾展示中心採訪時，觀察到有10個人左右進來，其中1名58歲朴姓男子對中國製造的安全性不太信任，其他人大多數也都是稍微看一下就離開，僅有來自首爾蘆原區的34歲金姓男子認為ATTO 3看起來不錯，考慮買來通勤。

比亞迪ATTO 3在南韓的基本款售價為3150萬韓元（約新台幣71.5萬元）、Plus款3330萬韓元（約新台幣75.6萬元，包含所有選配），如果再領取政府補貼，基本款可降至2900萬韓元（約新台幣68.5萬元）。

相較之下，ATTO 3在歐洲賣4至5000萬韓元（約新台幣90.8至113.5萬元）、在日本售價為4200萬韓元（約新台幣95.4萬元），因此業界認為比亞迪是透過減少利潤來搶占南韓市場。

至於和ATTO 3對打的南韓車型，分別為起亞汽車EV3基本款3995萬韓元（約新台幣90.6萬元）、現代汽車Kona的4142萬韓元（約新台幣94萬元），可見比亞迪定價之低。

據了解，ATTO 3在南韓推出後約有千輛訂單，業內估計會有50％成交、500輛交車；起亞EV3車型今年1月則賣出了429輛，從這樣看來ATTO 3的買氣似乎還可以。

不過，南韓車界認為消費者對「中國製造」的低信任度，將是比亞迪的隱憂，中國北京汽車、東風汽車分別於2017、2019試圖進入南韓市場，最後都鎩羽而歸，就是比亞迪的前車之鑑。

南韓業界推測若比亞迪未來銷量不佳，可能會採取企業對企業（B2B）的策略，向計程車、租車、共乘公司簽定合約，讓大量自家車輛繼續進入南韓，比亞迪先前就已用過這招，和德國租車業者SIXT、東南亞叫車平台Grab甚或Uber簽署合作協議。

除了比亞迪之外，中國小米汽車、小鵬汽車、吉利汽車旗下電動車品牌極氪，都預計今年下半年在南韓推出電動車，讓韓國的現代、起亞有了危機感，紛紛推出優惠活動，並強調自家車輛的安全性。

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