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大立光1月營收49.48億元 創同期新高

2025/02/05 16:12

大立光1月營收49.48億元。（資料照）大立光1月營收49.48億元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）今日公告元月營收49.48億元，月減12%、年增11%，為例年同期新高。大立光董事長林恩平於1月法說會預估，今年1月、2月的拉貨動能將會優於去年同期。另因1月逢農曆春節放假，2月營收拉貨動能將下滑。

大立光去年第4季、全年獲利表現亮麗，單季每股稅後盈餘（EPS）65.01元、創新高，全年每股稅後盈餘194.17元，則寫次高紀錄。林恩平日前表示，大立光在薄型手機、折疊式手機與AI手機領域，都有與客戶洽談新機種開案。

此外，大立光也已經切入人形機器人、機器視覺商機，林恩平表示，而針對機器人商機，林恩平表示，大立光大立光目前出貨5P（5片塑膠片）鏡頭模組，不過無法預估客戶未來拉貨量，目前僅出貨中低規格模組。至於工業用機器手臂則仍在與客戶研究設計中。

從鏡頭出貨組合來看，大立光1月以1000萬畫素佔比60%至70%最高，2000萬畫素以上產品佔比20%至30%，800萬畫素產品佔比在10%以下，其他產品則佔10%至20%。

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