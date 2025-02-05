元太進軍大尺寸！發布75吋戶外大型彩色電子紙看板

元太發布75吋E Ink Kaleido™ 3戶外大型彩色電子紙看板，目前正於歐洲系統整合展夥伴展位展出（元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠E Ink元太科技（8069）今（5）日宣布，已在西班牙巴塞隆納舉行的歐洲系統整合展（ISE 2025）中，與多家系統夥伴合作展示採用E Ink Kaleido™ 3 Outdoor技術，為元太推出最大型75吋彩色電子紙看板。

元太總經理甘豐源表示，隨著越來越多國家致力於減少碳足跡並提升環境的永續性，電子紙顯示器以其低功耗與無光害的特性，能為室內外的數位家外廣告（DOOH）看板帶來重大的改變。我們迄今最大尺寸75吋E Ink Kaleido系列看板，提供了一個兼具動態顯示與環境友善的解決方案，以滿足市場需求。

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元太75吋E Ink Kaleido 3 Outdoor採用印刷式的彩色電子紙技術，利用黑白電子紙薄膜上的RGB彩色濾光片陣列，支援4096種色彩與清晰的文字呈現，視覺效果接近彩色印刷紙質看板。且適合溫度範圍介於-15°C至65°C之間，能在極寒或極熱的環境中運作，無需依賴昂貴且高耗能的加熱或冷卻裝置，從而減少額外的電力消耗。

元太表示，目前許多歐洲國家正面臨能源危機，並已實施新法規限制數位看板的運作時間。而E Ink Kaleido 3 Outdoor耗電量極低，甚至可透過太陽能板供電運行，無需依賴電網電力。這意味著它可以取代高耗能的數位看板，並符合新的法規限制。

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