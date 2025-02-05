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買房子過戶等一等！3/1完成買賣登記省下1年房屋稅

2025/02/05 16:16

房屋稅繳納是以每年2月最後1天房屋稅籍為課稅依據，若3月1日完成買賣登記則不必繳納當年度房屋稅。（記者謝武雄攝）房屋稅繳納是以每年2月最後1天房屋稅籍為課稅依據，若3月1日完成買賣登記則不必繳納當年度房屋稅。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕房屋稅每年5月開徵，課徵期間則是從前一年度7月1日至當年度6月30日，此外符合自用住宅資格者必須於開徵前40天提出申請，值得一提的是，房屋稅是以每年的2月最後1天作為「納稅義務基準日」義務，稅務機關按當日房屋稅籍資料核定，如果甲君在2月28日完成買賣登記取得房屋，他就是納稅義務人。

地方稅務局舉例說明，甲君向乙君買房子，於2月28日完成買賣登記取得房屋，由於2月28日時房屋已為甲君所有，故甲君需繳納當年度房屋稅，如果在3月1日才完成買賣登記取得房屋，由於房屋於2月28日時仍登記在乙君名下，故乙君需繳納當年度房屋稅，也就是說晚1天就省了1年房屋稅。

另外房屋同時符合無出租或供營業使用，本人、配偶或直系親屬實際居住用並於該屋辦竣戶籍登記，本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內，民眾必須於房屋稅開徵40日（即3月22日，適逢假日展延至3月24日）以前向房屋所在地地方稅稽徵機關申報按自住優惠稅率課徵房屋稅。

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