中國政策主軸「擴內需」 隱憂 工總：短多迎來長空

中國內需隱憂包括房地產衰退難化解，工總分析，若中國過度依賴政府投資和政策性消費，不但效果有限，且「短多」將迎來的是「長空」。（美聯社）

〔記者廖家寧／台北報導〕川普2.0捲土重來，美中科技貿易戰勢必進入新一輪的角力。工總分析，中國中央經濟工作會議（中經會）定調，2025年經濟工作重點首重「內循環」、「擴內需」，然而隱憂包括房地產衰退難化解，中國人民不敢消費，若中國「內循環」無法順利運作，過度依賴政府投資和政策性消費，不但效果有限，且「短多」將迎來的是「長空」。

工總大陸處處長黃健群指出，中國政府強調未來將以涵蓋「消費」與「投資」的內需市場為槓桿，作為經濟增長的新動能。2025年中國經濟政策主線將以擴內需力度的加強、內循環的加速為主，因此除上述政策，包括擴大免簽讓更多境外旅客到中國旅遊，以及進一步鬆綁外資投資限制，都是增加「內循環」動力的重要項目。

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中國當局亦多次強調，中國的底氣就是巨大內需市場潛力。對此，黃健群分析，但是中國「內循環」並非沒有隱憂。如何有效化解房地產衰退問題，讓中國民眾能消費、敢消費、願消費，以有效落實所謂的「提振消費專項行動」，同時提高投資效益，避免低效、甚至無效的投資，都將是「內循環」是否產生效果的關鍵。

黃健群總結，若無法如中國期待，中國「內循環」無法促使「市場在資源配置中發揮決定性作用」，過度依賴政府投資和政策性消費，不但效果有限，且「短多」將迎來「長空」！

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