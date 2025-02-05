亞光攜手星商MetaOptics 攻Meta Lens全彩照相模組

亞光董事長賴以仁與新加坡MetaOptics公司CEO Mark 簽訂合作備忘錄。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠亞光（3019）今日表示，董事長賴以仁與新加坡MetaOptics公司CEO Mark 簽訂合作備忘錄，攜手合作 Meta Lens各項創新產品，其中最引人注目的是世界首創的Meta Lens全彩照相模組。

亞光耕耘Meta Lens已經有一段時間，專注於單波長紅外線（不可見光），並用於顏面識別、AR（擴增實境） 用WAVE GUIDE，目前積極推進樣品製作中。

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亞光指出，新加坡商Meta Optics的CEO Mark也已從事Meta Lens研究已超過6年，運用Meta Lens已經上市的產品，包括懸空式指紋辨識器，超微小型雷射投影機，更展示革命性產品全彩照相模組，此合作備忘錄充分展示高技術公司與高量產性公司的結合。

展望未來，亞光表示，將持續進行Meta Lens 先進技術的投入，此次與Meta Optics的CEO Mark簽訂合作備忘錄，充分展現高技術公司與高量產性公司的結合，對光學產業未來發展領先布局。

亞光日前也說明，因是採直接奈米壓印 （NIL）高折射率全無機材料技術，是最具競爭力的生產方式，因Meta Lens在臉部辨識的性能強，可應用在消費性電子、安控等產品；外資研調也指出，美系大廠的平板已導入Meta Lens，未來前景無限。

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