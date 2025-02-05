台南年輕帥哥跟風買1張刮刮樂 刮中頭獎2000萬

台彩表示，台南1位年輕帥哥，刮中「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，台南1位年輕帥哥，當天一進彩券行就選了1張1號的「2000萬超級紅包」刮刮樂，神色輕鬆自然地刮完後請店員幫忙確認，店員高興十足的恭喜他刮中2000萬元，帥哥就跟店員說：「昨天你們店裡有人刮出二獎100萬元的時候，我就在你們店裡，親眼看到別人刮出100萬好羨慕，回家想了想決定今天也要來試試看，才第1張就刮到2000萬元，這下子換別人要羨慕我了！」

據台南市學甲區信義路「家樂仙商行」代理人李先生表示，1個月前才迎來關聖帝君神像，希望能夠讓店裡可以有大獎，前一天才剛有人刮中「2000萬超級紅包」二獎100萬元，沒想到隔天年輕帥哥就刮中頭獎2000萬元。李先生還說，當天正好迎關聖帝君神像滿月，上午供桌上的香爐更突然發爐，原來就是關聖帝君在預告要刮出「2000萬超級紅包」頭獎。

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台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。根據統計，截至2月4日止，已刮出5個2000萬元、276個100萬元。

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