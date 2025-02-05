華為新晶片效能超乎預期 可達輝達H100 60％

根據DeepSeek研究人員的測試，在推理方面，Ascend 910C的表現達到了輝達H100的60%。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華為新晶片的性能可達輝達H100的60%，這可能有助在中美關係緊張的情況下，減少中國晶片業對美國的依賴。同時也表明，儘管受到美國政府的制裁，且無法獲得台積電領先的製程技術，華為的AI處理器能力仍在快速進步。

華為海思Ascend 910C是該公司2019年推出的用於AI訓練的Ascend 910處理器的一個版本。不過，根據DeepSeek研究人員的測試，在推理方面，Ascend 910C的表現達到了輝達H100的60%。

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雖然Ascend 910C並不是效能冠軍，但它可以成功減少中國對輝達GPU的依賴。輝達於2022年推出了H100。外媒指出，經過DeepSeek的測試，910C處理器的推理效能超乎預期。

DeepSeek最近幾週宣布與華為、阿里巴巴、騰訊、百度、微軟和輝達合作。

另據華為稱，受消費者業務和智慧駕駛解決方案的推動，去年其營收成長22%，達到8600多億元。華為董事長梁華在廣東省政府主持的會議上透露這項數據，並補充該公司整體經營狀況符合預期。

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