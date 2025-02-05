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全球前10大模型最新排行榜出爐！第1名是它 Qwen2.5-Max躋身第7超車DeepSeek V3

2025/02/05 15:42

最新全球前10大模型排行榜出爐！阿里Qwen2.5-Max超車DeepSeek V3（圖擷取自網路）最新全球前10大模型排行榜出爐！阿里Qwen2.5-Max超車DeepSeek V3（圖擷取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI競賽升溫！最新全球大模型榜單排名出爐，Google穩居第1，值得注意的是，近期阿里發表大語言模型Qwen2.5-Max躋身第7，領先DeepSeek V3、o1-Mini和Claude-3.5-Sonnet等頂級專有大語言模型。

至於前2名則由Google拿下，分別Gemini-2.0-Flash-Thinking-Exp-01-21與Gemini-Exp-1206，而OpenAI的ChatGPT-4o-latest（2024-11-20）與DeepSeek的DeepSeek-R1則並列第3。

外媒報導，在全球知名的AI模式評測平台Chatbot Arena公佈了最新1期的榜單，其中，阿里通義千問團隊的最新大語言模型Qwen2.5-Ma取得了優異成績，在總體排名中躋身第7。

分別看打分細項，Qwen2.5-Max在技術領域表現特別出色，在數學和程式設計方面排名第１，在處理複雜任務的固定提示（hard prompts）方面排名第2。

繼DeepSeek之後，Qwen2.5-Max的發佈是中國AI陣營在高性能、低成本技術路線上的另一個重要突破。市場人士先前分析稱，外界先前過度聚焦DeepSeek，卻忽略了包括阿里通義在內的中國AI整體性追趕。如果阿里Qwen-2.5-max的性能確實展現出預期水平，加上其低成本優勢與完整雲生態，或引發DeepSeek之後的中國AI資產新一輪重估。

Qwen2.5-Max發佈後，迅速吸引了海內外用戶和開發者的大量關注。

有網友指出，Qwen2.5-Max相當於中文版的ChatGPT，但水平要比後者高得多。

有用戶表示，Qwen2.5-Max「重新定義」了影片產生功能，已經超過OpenAI的Sora。

甚至有用戶認為，Qwen2.5-Max已經把ChatGPT、DeepSeek狠狠「拍在沙灘上」了。

還有網友製作梗圖，猜測繼DeepSeek-R1後，這款來自中國的強大AI模型將進一步加劇OpenAI的擔憂。

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