蘋果95％產品中國製造 恐難逃川普最新關稅措施

美國總統川普日前宣布對中國所有進口商品加徵10%關稅，95%產品在中國製造的蘋果公司將再度面臨關稅挑戰。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普日前宣布對中國所有進口商品加徵10%關稅，該關稅措施在4日生效，促使中國祭出報復措施。外媒報導，95%產品在中國製造的蘋果公司將再度面臨關稅挑戰，蘋果雖然在2019年獲得關稅豁免權，但有分析師指出，這回蘋果可能難逃一劫。

《商業內幕》（Business Insider）3日報導，川普在首個總統任期的2018年對中國發動貿易戰，對逾3700億美元中國進口產品徵收關稅，隔年蘋果執行長庫克（Tim Cook）向川普遊說，提及蘋果要與南韓三星電子競爭，最後讓iPhone和MacBook取得關稅豁免權。目前，科技分析師的目光都集中在庫克身上，看他能否再度成功幫助蘋果免於關稅。

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但《商業內幕》姊妹公司Emarketer技術分析師伯恩（Jacob Bourne）表示：「我們正面臨新的政治和市場格局，（蘋果）不能保證獲得類似的豁免。」

《富比世》雜誌先前報導，蘋果最受歡迎的產品中約95%是在中國生產的。分析師指出，川普對中國所有進口產品加徵10%關稅，意味著成本可能落在消費者或蘋果公司身上。

目前還不清楚庫克是否已在為蘋果尋求解決辦法。但晨星分析師克爾溫（William Kerwin）表示，蘋果在美國製造晶片「可能是豁免協議的一部分」。

川普在首個總統任期內對中國徵收關稅時，蘋果成功保護iPhone和MacBook。《路透》當時報導，庫克在與川普的討論中提到了蘋果需與南韓三星電子競爭。

克爾溫指出：「我們拭目以待庫克能否在2025年，再次向川普提出有力的論點」。

DA Davidson分析師魯里亞（Gil Luria）表示，蘋果的全球知名度和「嚴峻的地緣環境」，使其面臨業務所在國可能採取的報復性關稅。魯里亞表示：「長期的關稅衝突可能會影響蘋果在美國以外的銷售。」

中國是蘋果的主要銷售市場，因此對蘋果的製造和收入構成了威脅。近年來，蘋果在中國的市佔率已落後於本土手機公司。

過去5年，蘋果基本上避免在美國提高iPhone價格（除2023年Pro Max機型價格上漲100美元）。至於庫克，他在1月30日舉行2025財年第1季財報電話會議上告訴分析師，蘋果正在「關注情況」。

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