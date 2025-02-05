胡錫進：川普關稅威脅是虛張聲勢 跳不出「泛中國製造」

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進認為，川普關稅威脅是虛張聲勢，稱世界大部分製造業的產品都包含「中國元素」，美國繞來繞去都跳不出「泛中國製造」的圈子。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後正式發動關稅戰，對中國進口商品加徵關稅的措施上路，中國也不甘示弱，週三（4日）宣布對美國的產品課徵報復性關稅，並祭出一系列反制手段。對此，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進表示看法，認為川普關稅威脅是虛張聲勢，稱世界大部分製造業的產品都包含「中國元素」，美國繞來繞去都跳不出「泛中國製造」的圈子。

綜合媒體報導，川普日前簽署行政命令，下令2月4日起對中國商品加徵10%關稅。作為反擊，中國當局4日宣布，2月10日起對美國部分商品加徵最多15%關稅。

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不僅如此，中國同日還宣布對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制，並將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單，還對美國科技巨擘谷歌（Google）發起反壟斷案調查。

對此，胡錫進週三在中國社交平台微博發文表示看法，指加徵關稅是川普的「大棒」，同時也是川普謀取其他利益的籌碼，認為川普若想透過關稅「征服」中國，那他真是想錯了。

胡錫進表示，中國早就領教了他們的這套，中國經濟在很大程度上適應了美國的高關稅和更高關稅威脅，中國企業一直在採取對策，不斷未雨綢繆。

胡錫進稱，中美貿易額與2018年時相比，不降反升，美國一些政治菁英巴不得與中國貿易脫鉤，但他們脫不動，並舉美國沃爾瑪超市為例，稱沃爾瑪2023年中國生產的商品所佔比例與2018年相比有所下降，但仍高達60%。

胡錫進稱，沃爾瑪作為一家企業，顯然有意採購管道多元化，以增加應對中美貿易戰的能力，這60%的中國商品之所以難以繼續撼動，就是因為沃爾瑪花同樣價錢從世界其他地方買不到同等質量的商品，甚至花更多一些錢也買不到。

胡錫進表示，美國政治菁英推動同中國脫鉤， 「能斷則斷」，但是目前美國從中國進口的絕大多數商品，包括沃爾瑪超市裡貨架上的60%中國商品，都是維持美國人生活水平和品質的剛需。

胡錫進還表示，自己曾在7、8年前曾經在印度一家Outlet裡看上了一款他穿過的品牌襯衫，他見價格​​比國內Outlet還便宜，就買了2件。未料回中國後穿了幾次就不行了，與他在中國Outlet買的同款襯衫完全不是一個品質。有那次經歷，就塑造了他身為消費者對「印度製造」的印象，更不要說各種小家電了。

胡錫進也質疑，東南亞國家和南亞國家工人的素質以及供應鏈的可靠性，認為相關國家製造的產品在品質和性能上都無法跟中國競爭。

胡錫進又指，中國如今已經是150多個國家和地區的主要貿易夥伴，2024年中國貨物貿易出口規模達25.45兆元人民幣（約新台幣114.8兆元），比2018年貨物貿易出口16.42兆元人民幣（約新台幣74.1兆元）增加了54%。此意味著美國對中國貿易戰並沒有能夠阻止中國對外貿易的持續擴大，而且世界大部分製造業的產品都包含「中國元素」，美國不買中國產品改為採購東南亞和南亞產品，繞來繞去他們跳不出泛中國製造的圈子，倘若美國真正離開中國製造，此將意味著美國人的生活品質和水準就要被打回到上個世紀中國製造業高速崛起之前。

胡錫進表示，川普根本就沒有與中國把貿易戰打到底的籌碼，認為川普在相當程度上是虛張聲勢，川普根本不可能對中國產品普徵他在競選時宣稱的60%關稅，除非他準備讓美國人一起去喝西北風。

胡錫進認為，中國廠商現在需要做的就是增加市場的「備胎」，只要中國做到保質保量，整個世界就離不開與中國的合作，根本不需用進一步降價來承受美國新關稅，並主張川普新徵的10%關稅，必須要讓美國經銷商和美國消費者去承擔，讓美國的物價上漲抬高民怨，進而逼出川普的後退。

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