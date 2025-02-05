江啟臣：川普一定會處理美台貿易逆差 這很棘手

立法院副院長江啟臣表示，台灣去年從美國賺了約2兆台幣，川普一定會處理、平衡美國對台灣的貿易逆差。（資料照）

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國總統川普上任不到一個月即展開關稅貿易戰。立法院副院長江啟臣表示，台灣去年從美國賺了約2兆台幣，川普一定會處理、平衡美國對台灣的貿易逆差，政府要去盤點如何解決，「這是很棘手的問題」；將來台灣除了武器採購武器外，可能還要面臨能源採購。

江啟臣今天接受資深媒體人黃光芹專訪，被問及前總統蔡英文過去與川普關係非常好，蔡總統是如何得到川普的支持？江啟臣分析，當時是川普的第一任，但第二任的川普是「強勢回歸」，而且沒有連任的壓力，選舉時說了許多政見，當時大家都還在想是否會實踐，結果川普上任還不到一個月就簽了20幾個法案，現在每天報紙翻開都是川普的新聞。

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江啟臣說，他在川普就任前被邀請過幾次演講談「川普2.0」，他的結論是「關稅是武器，交易是目的，對話會繼續」，川普不談價值只談價格，代表大談判時代來臨，美中競爭的格局不會改變、對抗僵局會依舊，但也會持續對話和談判。

江啟臣表示，川普2月1日宣佈國家經濟進入緊急狀態，這個意思是授權總統可以用行政命令處理很多事情，不管對內或對外，川普不管要用10%關稅還是25%關稅都伸縮自如，也就是讓自己有空間創造談判籌碼。

江啟臣說，在25%關稅還沒生效前，加拿大、墨西哥的領袖即致電川普，表達毒品和移民問題他們會處理，之後川普就宣佈他們的關稅延後一個月，表示對方還有一個月可以談。而中國大陸的10%關稅則開始實施，他們也以牙還牙使用關稅報復，針對美國商品開始課10到15%的關稅，川普則表示他馬上就會和中國國家主席習近平通電話來解決問題。

江啟臣表示，川普的做法和策略就是丟出關稅武器，但目的是和對方談。而台灣目前最大的出口國是美國，去年台灣賺美國650億美元，川普之前就說要課台積電的100%的晶片關稅，也說軍費預算要佔GDP的10%，就是要解決貿易逆差的問題，「川普一定會處理你（台灣）」。

江啟臣表示，所以政府要去盤點，將來如何和美國處理貿易逆差的問題，「這會是很棘手的問題」。因為以一個生意人的角度，被賺太多錢他會在意，要看對方拿什麼來回饋、平衡。將來除了武器採購外，台灣可能還要面臨能源採購，美國就是要台灣平衡貿易逆差。

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