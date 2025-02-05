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2025 COMPUTEX科技巨擘齊聚 海內外參展商名單曝光

2025/02/05 14:07

2025年COMPUTEX展覽主軸為「AI Next」，將匯聚全球科技巨頭，展現AI科技新實力。圖為2024年COMPUTEX現場國際訪客互動體驗。（貿協提供）2025年COMPUTEX展覽主軸為「AI Next」，將匯聚全球科技巨頭，展現AI科技新實力。圖為2024年COMPUTEX現場國際訪客互動體驗。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕重磅登場！2025年COMPUTEX展覽主軸為「AI Next」，將匯聚全球科技巨頭，展現AI科技新實力，展覽於5月20日至5月23日在南港展覽館1、2館盛大登場，今年估計有1400家參展商、預計使用4800個攤位，迎接來自世界各地的科技專家、新創業者、專業買主及國內外媒體共襄盛舉。

根據調研機構IDC的預估，未來幾年全球企業在AI領域的投資將達到1.5兆美元，而到2030年，AI相關產值將佔全球GDP的3.5%，顯示出AI技術對於經濟的重大影響。

COMPUTEX 2025掌握產業趨勢，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，並新增「AI服務技術區」、「機器人與無人機區」、「智慧商業服務解決方案區」、「系統及解決方案區」及「電競產品應用區」。

貿協指出，今年指標參展商包括華碩、宏碁、微星、技嘉、明基電通、聯發科、華擎、台灣維諦、芝奇、台灣鎧俠、鴻海、和碩、鐠羅、雲達、雙鴻、英特爾、瑞昱、研華、威剛、工業技術研究院、台達、英業達、光寶等海內外科技大廠，為全球廠商提供展示創新技術產品的絕佳專業平台。

此外，「InnoVEX新創展區」為全球最具指標性的新創平台，根據Startup Blink的調查報告，歷經四年發展，2024年臺灣的新創資源在全球排名中提升了8個名次，顯示出臺灣的新創動能日益增強。InnoVEX舉辦的新創競賽與產品發表會，能有效幫助新創公司提升曝光度，吸引國際創投和加速器的關注與支持，為廠商提供更具國際化的合作機會。

COMPUTEX為國際技術交流與合作的重要樞紐，不僅帶來前瞻性的技術與創新解決方案，更是匯聚世界各地專業人士的唯一平台。展會期間舉辦豐富的周邊活動，包括主題演講、論壇、導覽和採購洽談會等，提升參展廠商曝光度及參與感，促進現場專業人士、買主互相交流，創造未來無限商機。

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