產險業2026年雙接軌將至 金管會要求精進系統調整

產險業2026年雙接軌將至，金管會保險局長王麗惠（左3）要求業界精進系統調整。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕時序進入2025年，因應2026年保險業將接軌IFRS 17及TW-ICS，金管會保險局長王麗惠今日指出，去年進行平行測試階段，有部分公司的數字精確度有待提升，今年為關鍵整備年，金管會將協助業界進行相關法規及前置作業準備，提醒產險公司精進系統調整，以順利接軌新會計制度。

產險公會今日舉行新春團拜，保險局長王麗惠致詞表示，產險業2024年的業績表現可圈可點，簽單保費不但超過2700億元，稅前盈餘也有200多億元。但金管會仍重申，希望保險業能有安全的發展，特別是金管會「3個堅持」，包括對市場秩序與穩定的堅持、對市場紀律與遵法的堅持、對資本適足率與清償能力維持的堅持，是絕對不會改變。

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對於產險業未來的業務拓展方向，王麗惠也提出多項期許，包括持續強化風險管理能力，在風險可控範圍內，支持各部會主管機關推動的政策性保險，同時因應2050淨零碳排目標，也期待產險業研究、開發綠色永續商品，協助產業永續轉型。

其次，針對資安保險部分，考量企業若受到網路攻擊，會造成業務中斷和資料外洩問題，期許產險業持續推展資安險，協助企業在資安事故發生時有效移轉風險，強化經營韌性。

王麗惠表示，目前產險公司均已投保資安險，金管會鼓勵產險業在今年優先向壽險公司、壽險公會及其他周邊單位陸續推廣資安險；也希望產險業持續落實普惠金融、推動微型保險。並鼓勵產險業提出創新想法、申請創新業務試辦。

更重要的是，面對2026年國內保險業將接軌IFRS 17及TW-ICS，今年為關鍵整備年度，但去年部分產險公司依系統產製的平行測試報表數字精確性仍待提升，今年業界必須編製平行報表，希望產險業持續精進系統調整，以接軌新制、順利開帳。

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