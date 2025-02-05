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解散Panasonic重組！日本松下擬「退出電視領域」

2025/02/05 14:36

日本松下電器控股於4日宣佈，將在下一財政年度，對旗下的家電業務等，進行根本性重組。（資料照，法新社）日本松下電器控股於4日宣佈，將在下一財政年度，對旗下的家電業務等，進行根本性重組。（資料照，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本松下電器控股（パナソニックホールディングス）於4日宣佈，將在下一財政年度，對旗下的家電業務等，進行根本性重組。松下打算解散目前負責家電生產與銷售的「Panasonic」公司，並且將Panasonic的業務，按照家電、空調、照明等領域，拆分成立多家獨立的事業公司。

根據日本媒體報導，目前，松下高層正討論是否保留「Panasonic」這個名稱，但截至目前為止尚未有具體決定。與此同時，也傳出松下可能會把電視相關業務進行出售。

松下電器控股計劃，要將家電事業將重組為「Smart Life」公司，而照明業務則將成立「Electric Works」公司。

松下電器控股表示，為了實現事業群整合並提升獲利能力，將對現有各事業部門進行大幅調整。公司董事長兼CEO楠見雄規表示，對於那些無法預期收益增長、未來收益前景不明的業務，包括電視、工業設備、機電設備和廚房家電等，必須在2026財年前採取根本性對策，並計劃通過出售或分拆這些低獲利業務來削減固定成本。

松下將著手整合集團內家電業務，成立統一事業公司以進行重建，並透過精簡組織結構、提升間接部門和銷售部門的生產效率，以及推進數位轉型（DX）來改善整體成本結構。楠見雄規表示「我們有將這些業務出售至集團外的覺悟。」

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