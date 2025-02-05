DeepSeek繞道新加坡取得輝達晶片？星國回應了

美方調查DeepSeek是否透過新加坡的第3方買家，取得輝達先進晶片，對此星國做出回應。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）橫空出世引發各界關注，美方也質疑，DeepSeek是否透過新加坡的第3方買家，取得輝達（NVIDIA）的先進晶片，對此，新加坡當局回應表示，輝達等美企應遵守美國出口管制和新加坡的法律，目前正與美方有關單位密切合作。

輝達最新季報顯示，有22％的營收來自新加坡，同時輝達也在提交給監管機構的文件中透露，與新加坡有關的大部份出貨，最終都運往新加坡以外的地區，運往新加坡的出貨量微不足道。

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這一消息傳出後，引發美國國內關注，據外媒報導，白宮及聯邦調查局（FBI）正調查「深度求索」是否透過新加坡的第三方買家充當「白手套」，規避美國禁令。美國兩黨議員也呼籲華府，收緊對輝達的出口管制。

針對受管制的晶片可透過第3方國家轉運至中國，新加坡貿工部聲明，新加坡預期像是輝達這樣的美國公司會遵守美國的出口管制和星國法規。新加坡海關和執法機構將繼續與美國有關單位合作，強調新加坡始終堅守法治，堅定反對違反規則的個人和企業。

貿工部表示，新加坡是國際商業中心，包括美國和歐洲的大企業在此都有大量業務，而根據輝達的說法，有許多客戶利用他們在新加坡的商業實體，為運往美國和其他西方國家的產品採購晶片。輝達認為，「沒有理由相信DeepSeek從新加坡獲得任何受到出口管制產品」。

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