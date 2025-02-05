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屏東縣加碼買厝住屏東 購屋貸款成數最高85％

2025/02/05 13:54

屏東縣加碼買厝住屏東，購屋貸款成數最高85%，金額1062.5萬元。（記者葉永騫攝）屏東縣加碼買厝住屏東，購屋貸款成數最高85%，金額1062.5萬元。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府今年推出「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠專案，縣民購屋在1250萬元以下，貸款成數最高可以達到85%，並且加碼購屋裝潢和添購家電最高100萬的貸款申請，還可以混搭新青安優惠貸款等相關貸款，最高貸款金額可達到1062.5萬元，貸款1000萬元一年可省下3萬7500元，換算每月省3125元，去年已有424戶受惠。

屏東縣政府城鄉發展處長陳志宏表示，買屋壓力愈來愈大，縣長周春米為了減輕縣民在屏東購屋的壓力、降低縣民的貸款利息負擔，今年擴大補貼經費提高到1200萬元，較113年增加369萬元，並且配合全國農業金庫合作一起推動「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸補貼政策，只要縣民申辦購屋房貸在1250萬元內，房貸補貼最高利率為0.375%，以貸款1000萬來算，一年可省3萬7500元，每月可以省下3125元，而且可以和新青安等優惠貸款共用，申請資格也從20~50歲放寬為滿18歲以上即可，並放寬5年內所購房屋轉貸者也能適用，對於減輕縣民負擔相當有感。

陳志宏說，有關縣府辦理相關貸款事項、問題可以洽全國農業金庫屏東分行，電話：08-7322782或縣府城鄉發展處電話：08-7332434洽詢。

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