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DeepSeek竄紅大招聘！公布52職缺 「這職位」年薪最高近700萬

2025/02/05 13:51

中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）橫空出世，近期DeepSeek正在大規模招兵買馬，開出52個職缺。（資料照，路透）中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）橫空出世，近期DeepSeek正在大規模招兵買馬，開出52個職缺。（資料照，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）橫空出世，為全球AI產業投下震撼彈，然而，近期DeepSeek正在大規模招兵買馬，中國的招聘平台上顯示DeepSeek發布多個職缺。更引發關注的是，DeepSeek的薪資待遇極具吸引力，多個職位年薪可達人民幣百萬元（約新台幣448萬元），甚至實習生的日薪也高達近千元人民幣（約新台幣4483元）。

根據《中國基金報》報導，DeepSeek目前擁有約150名員工，還在穩定擴大團隊中。招聘平台顯示，DeepSeek發布了52個職缺，涵蓋深度學習研究員、核心系統研發工程師及資深UI設計師等，工作城市位在北京或杭州。

至於薪資方面，該公司採取「14薪」制度，即每年發放14個月薪水，且多數職位的月薪皆在2萬元人民幣（約新台幣8.96萬元）以上。其中，「深度學習研究員-AGI」為薪資最高的職缺，月薪可達8萬至11萬人民幣，換算年薪最高可達154萬元人民幣（約新台幣690萬元）。

此職位要求顯示，需要精通機器學習（深度學習），具備創新研究能力；程式設計能力出色，熟練掌握至少兩種程式設計語言；有豐富的研究成果，在國際頂會或期刊發表相關論文；在領域內知名比賽取得優異成績者優先。

DeepSeek的招聘資訊顯示，除了高階研究職位外，其他技術崗位的月薪也相當優渥。例如，核心系統研發工程師（校招）的薪資範圍為6萬至9萬元人民幣（約新台幣27萬至40萬元）；大模型全棧工程師的薪資範圍為5萬至8萬元人民幣（約新台幣22.4萬至35.8萬元）；深度學習研發工程師、資深UI設計師等崗位的月薪範圍在3萬至7萬元人民幣（約新台幣13.4萬至31.4萬元）；AGI大模型實習生的日薪為500至990元人民幣（約新台幣2241至4438元）。職缺皆對應屆畢業生開放，讓新鮮人也能快速進入AI產業，消息一出掀起中國網友熱議。

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