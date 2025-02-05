產險業簽單保費首突破2700億元！公會理事長李松季：朝3000億元邁進

產險公會今日舉行新春團拜，理事長李松季期許業界，在自律中追求業績成長（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕產險業歷經2年前防疫保單的洗禮，去（2024）年業績首度突破2700億元，達2724億元，創下歷史新高，產險公會理事長李松季樂觀預期，今年產險業簽單保費將向3000億元目標邁進，呼籲全體會員公司，勿因業績成長而忘記保險的原理原則，期許業界需「更自律」。

產險公會今日舉行新春團拜，金管會官員及保險周邊單位高層、各產險公司高層齊聚，因現任理事長李松季任期將在今年8月屆滿，產險公會將在8月進行改選，李松季今日特別提前回顧過去６年的點滴，對於主管機關、14家本國業者、5家在台分公司，以及公會的理監事，表達感謝之意。

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李松季指出，過去6年的任期中，最大的考驗莫過於「防疫保單」，他回想起當時業界面對天價的理賠金額，深陷「100%的煎熬」，完全無法談理論，但在痛苦中，他也不斷與同業勉勵，務必維繫與「消費者間的社會信賴」，才能讓未來年輕的產險從業員，可以繼續發展、繁榮產險業。

李松季指出，產險業能從這麼大的苦難中，去年創下2724億元的業績表現得來不易，今年更將朝向3000億元的目標前進，這可視為社會對產險業的肯定，一個繁榮健全的產險業，也代表國家經濟的繁榮健全發展，但也代表產險業承擔了更大的社會責任。

今年以來，面對地緣政治發展、政治對抗、氣候變遷導致的天災、台灣年初就發生嘉義大震，李松季表示，均在在提醒產險業，風險管理的重要性，面對環境的快速變化，呼籲產險同業，保險的原理原則，勿因業績的成長而遺忘，過去產險業常為外界詬病的惡習，諸如殺價競爭、投機取巧．在面對環境的挑戰，呼籲更為自律，在做任何決策前，務必確認是否符合風險管理原則。

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