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團結力量大！ 台中東勢42人集資 抱走大樂透頭獎

2025/02/05 12:25

團結力量大！ 台中東勢42人集資 抱走大樂透頭獎台彩表示，台中市東勢區「全福順彩券行」，42人集資中了大樂透頭獎。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕團結力量大！台彩表示，大年初二大樂透頭獎1.87億元開出2注，各得9345萬餘元，其中台中市東勢區「全福順彩券行」由42人集資中獎，每人花1000元，採9連碰相一次投注84注，連續購買10期，開獎結果其中1期84注皆中獎，有1注頭獎、18注參獎、45注伍獎、20注普獎，總計單張中獎金額9416萬餘元。

台彩表示，今年大樂透加碼活動自1月24日起跑，截至2月4日止，已開出6注大樂透頭獎、285組春節大紅包及429組春節小紅包。其中，大年初二大樂透頭獎1.87億元，開出2注，分別開在台中市東勢區及高雄市三民區，其中全福順彩券行開出的頭獎由42人集資中獎。

全福順彩券行代理人黃小姐表示，包牌可以提高中獎機會，很多人想多包幾個號碼又覺得金額太高，去年中秋加碼和店裡客人閒聊，想說何不揪大家一起集資，團結力量大，有些親友、熟客覺得熱鬧有趣就加入，確實也有中獎。這次春節加碼活動，揪團集資購買大樂透比去年中秋檔期多了約3成，這回中獎的集資團總共42位消費者，採用9連碰（從49個號碼中任選9個號碼來投注，相當於84注，投注金額4200元），連續購買10期，共4萬2000元，每人1000元，結果財神上門真的中了大獎。

台彩表示，大樂透春節加碼至2月12日元宵節止，另威力彩頭獎已連摃28期，2月6日頭獎上看9.5億元，為第5屆以來最高頭獎金額，想要增加中獎機會不妨揪團集資，集資要事先填妥集資單，若幸運中大獎，可避免事後爭議，未來分配高額獎金時也可避免多繳一筆贈與稅。

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