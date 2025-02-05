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股匯雙漲！新台幣勁揚逾1角 中午暫收32.872元

2025/02/05 12:16

股匯雙漲！新台幣勁揚逾1角，中午暫收32.872元（記者陳梅英攝）股匯雙漲！新台幣勁揚逾1角，中午暫收32.872元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美股週二反彈收復部分失土，連動台股跳空開高，今早飆漲逾400點，外資熱錢重新匯入，加上美元回落，激勵新台幣兌美元匯率勁揚逾1角，重新站回32.8元價位，中午暫時收在32.872元、升值1.13角，台北外匯經紀公司成交量4.83億美元。

儘管美中貿易戰再度開打，美對中加徵10%關稅生效日當天，中國立刻予以反制，但是與加拿大、墨西哥初步協商順利，美推遲對加墨兩國的關稅1個月，美科技股大幅反彈，那指、費半指數皆漲逾1%，美元與美國十年期公債殖利率雙雙回落。

新台幣匯價擺脫前兩日頹勢，今早以32.92元、升值6.5分開出，一舉升破32.9元價位，最高觸及32.855元、勁揚1.3角，隨後在32.87元附近整理。

觀察主要亞幣，人民幣今日為蛇年之後首日開盤，中國人行護盤心切，中間價雖然開高，但仍不敵賣壓，最低下探至7.286兑1美元，貶幅逾0.4%，離岸價則再度回測7.3信心關卡。日圓、韓元延續前一日漲勢，日圓今早升回153兑1美元價位。

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