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江蕙粉絲快來 全聯要抽出100組幸運兒聽「二姊」演唱會

2025/02/05 12:03

全聯福利中心為回饋PX Pay會員，2月將抽出100組票價4880元江蕙演唱會門票。 （全聯提供）全聯福利中心為回饋PX Pay會員，2月將抽出100組票價4880元江蕙演唱會門票。 （全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台語天后「二姊」江蕙睽違10年重返舞台，仍有不少粉絲未搶到演唱會門票，全聯福利中心為回饋PX Pay會員，2月將抽出100組（每組2張，共計200張）票價4880元江蕙演唱會門票。

全聯表示，2月28日前PX Pay會員只要完成APP內指定的3項個人化任務，即可獲得抽獎機會，本次活動將一口氣抽出100位幸運會員，想要一睹二姊演唱會的粉絲，快把握最後難得機會。

江蕙將於今年7月開始，自高雄巨蛋唱到台北小巨蛋共計20場演出，日前開放實名登記購票，吸引超過260萬人瘋搶，兩輪抽籤下來仍有不少粉絲未中籤。

全聯福利中心為回饋PX Pay會員，2月將抽出100組（每組2張）票價4,880元江蕙演唱會門票，包括「7/12高雄場50組」、「8/30台北場25組」、「9/1台北場25組」。

全聯PX Pay會員數截至去年底已超過1,700萬，為回饋會員，每月福利任務皆量身打造，任務的次數、金額，分別針對每位會員過往的消費行為，透過演算法設定出不一樣的「達陣門檻」。

舉例來說，過去每月平均到店消費2次的會員，和每天都到門市消費的會員，所收到的福利任務也會有所不同，每位會員皆有最適合自己的任務門檻，並直接主動顯示在PX Pay APP上，讓人人都有機會獲得「達陣福利」！

全聯表示，自去年5月推出「個人化專屬福利任務」以來，截至12月底累計達成任務人次已超過210萬。

若以當月新加入之PX Pay會員來看，平均有超過2成新會員達成福利任務；1年以上未消費的會員中，平均每月達成率也超過14%，顯示「個人化專屬福利任務」有效提升會員黏著度，有助於擴大會員經營的廣度和深度。

隨著2月驚喜加碼抽出「江蕙演唱會門票」回饋會員，預期將吸引更多粉絲挑戰，福利任務達成率有望再衝出一波高峰。

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