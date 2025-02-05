妥協？巴拿馬擬取消與香港和記的經營合約

在美國政府壓力下，巴拿馬擬向美方妥協，考慮取消與香港和記港口簽訂、經營巴拿馬運河兩端港口的合約。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國務卿魯比歐日前點名，香港首富李嘉誠家族控制的長和控股子公司「和記港口公司」（Hutchison Ports）管理巴拿馬運河兩端港口，對美國構成威脅，揚言此一現狀令人無法接受。《彭博》報導，巴拿馬擬向美方妥協，考慮取消與和記港口的合約。

報導引述知情人士透露，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）領導的政府在衡量取消與和記港口所簽合約的可能性。但該人士指出，巴拿馬政府尚未做出任何決定，且將以避免訴訟並遵循正當程序的方式進行。對此，巴拿馬總統辦公室與和記港口皆未做出回應。

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報導說，若巴拿馬政府取消與和記港口的合約若得以進行，將是給川普獻上一份大禮，川普稱中國對該運河的控制過多，不排除使用武力奪取該運河的可能性。和記港口經營巴拿馬運河附近5個港口中的其中2個，分別位於巴拿馬運河的兩端。

而近年來，中國不斷侵蝕香港的自治權。

魯比歐2日訪問巴拿馬期間揚言，必須採取措施遏制中國對巴拿馬運河「不可接受」的影響力。巴拿馬運河為美國所建，控制權於1999年轉交給巴拿馬。

和記經營的港口分別位於Balboa和Cristobal，特許合約於1997年首次簽署並於2021年續約，有效期至2047年。

在美國的壓力下，巴拿馬政府對和記港口進行審計。穆里諾在與魯比歐會談後也表示，巴拿馬不會續簽加入中國「一帶一路」的協議。

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