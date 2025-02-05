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大S驟逝雷軍發文悼念 中國網友不滿揚言抵制

2025/02/05 12:26

大S猝逝消息，震驚各界，小米集團創辦人雷軍微博發文哀悼。（彭博）大S猝逝消息，震驚各界，小米集團創辦人雷軍微博發文哀悼。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕藝人「大S」徐熙媛過年期間隨家族赴日旅遊，不幸因感染流感併發肺炎猝逝，享年48歲。大S猝逝消息，震驚各界，小米集團創辦人雷軍近日也在微博發文悼念，未料此舉引起不少中國激進網友不滿，揚言抵制小米品牌！

綜合媒體報導，大S過年期間與家人到日本旅遊，因為染上流感併發肺炎，2日就醫不幸病逝。大S遺體已於3日在日本完成火化，傳具俊曄將抱著愛妻大S的骨灰罈，與小S於週四（6日）返台。

大S猝逝消息，震驚各界，大S親友、國內外紛絲網友紛紛發文哀悼，當中包含小米創辦人雷軍。

雷軍3日在微博發文「#大S過世# RIP」表示哀悼。未料此舉引起不少中國激進網友不滿，批評雷軍「啥都能蹭」、「還是關心一下小米車禍的車主，跟被小米車主禍害的路人吧」、「雷總刪了吧，一個胎毒精日，加嗑藥的戲子，不配。」，甚至有網友揚言抵制小米品牌！

但也有很多網友為雷軍抱屈，「雷總就只有工作？不能有自己的喜歡的明星？ 40歲以上的人，誰沒看過流星花園？悼念一下怎麼了？」、「笑死了，還有人想教雷總做事呢」、「留言區某些別把雷總當成跟你們一樣恨女的人」、「很正常的博文，有什麼問題啊，至於的嘛？」等。

大S猝逝消息，震驚各界，小米集團創辦人雷軍微博發文哀悼。（圖擷取雷軍微博）大S猝逝消息，震驚各界，小米集團創辦人雷軍微博發文哀悼。（圖擷取雷軍微博）

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