特斯拉打響蛇年價格戰第一槍，向中國Model 3買家提供保險補貼。（圖擷取自特斯拉微博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車大廠「特斯拉（Tesla）」打響蛇年價格戰第一槍，宣布向中國Model 3買家提供8000元人民幣（約新台幣3.6萬元）保險補貼及優恵利率貸款方案。

綜合媒體報導，特斯拉中國今（5日）在社交平台微博發文宣布，將為所有Model 3購買者提供8000元人民幣的保險補貼以及5年零息補貼優恵利率貸款方案。

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報導指出，此為特斯拉保險補貼首次涵蓋Model 3全系車型。補貼後，Model 3後輪驅動版、長續航全輪驅動版、高性能全輪驅動版起售價分别為22.75萬人民幣、26.75萬人民幣和33.15萬人民幣（約新台幣102.65萬、120.7萬、149.57萬元）。

特斯拉上述發文一出，引發網友熱議。有網友表示，「加量又降價」、「相當於保險錢老馬家給你交了，還等啥，上車上車！」、「價格戰開打吧快點」、「還好年前訂了過年不開車就年後提，省了8000～」等。

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