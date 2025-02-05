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神基拓展安卓強固市場 攜手MAHLE攻入車用維修市場

2025/02/05 10:58

神基科技攜手捷克MAHLE在售後服務市場展開合作，以搭載安卓作業系統的強固型硬體設備為基礎，共同開發全新汽車維修診斷工具。（MAHLE提供）神基科技攜手捷克MAHLE在售後服務市場展開合作，以搭載安卓作業系統的強固型硬體設備為基礎，共同開發全新汽車維修診斷工具。（MAHLE提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達集團（3706）旗下神基控股（3005）今天表示，子公司神基科技攜手捷克MAHLE 在售後服務市場展開合作，以搭載安卓作業系統的強固型硬體設備為基礎，共同開發全新汽車維修診斷工具，對此，神基看好這項戰略合作除了別具意義，也是營運上的重要里程碑，向全球市場展現集團提供客製化解決方案的能力。

神基控股暨神基科技董事長黃明漢表示，此次與 MAHLE Aftermarket 共同提供滿足汽車售後市場所需的強固型解決方案，目標是運用創新的數位科技，協助全球各地的維修廠快速高效地解決日常挑戰。

MAHLE Aftermarket 希望透過可靠的技術供應商，支持自身全球市場營運，也能積極協助達成科技創新的目的。此次推出的全新汽車售後市場工具，採用了神基強固型硬體解決方案，適用於多個品牌的專業維修廠，讓獨立維修廠維持高品質標準，並協助氣客戶增加體驗品質。

神基觀察，汽車維修廠經常面臨粉塵、油脂、濕氣、溫度變化等挑戰，因此強固耐用的解決方案對於這個領域的售後服務市場而言，會是最佳的技術選擇，其所需要的一套完整解決方案，包括精巧且強固耐用的安卓企業級認證平板電腦，以及兼具便攜性、行動性、多樣功能及各式配件，以協助維修廠更高效地解決日常挑戰。

神基此次的合作對象MAHLE專注於汽車零配件，利用生產原裝設備的專業技術拓展其產品範圍，為貿易合作夥伴、維修業者、引擎修理廠提供服務。同時，該公司轄下分部也開發相關車間設備產品，提供全面售後服務和客製化的培訓課程，以進一步地完善產品線。

MAHLE 現於全球超過30個地點開拓業務，擁有逾 1900位員工與其他銷售辦事處，截至2023年12月31日，該業務部門的全球銷售額已超過 12.6億歐元（約新台幣430.17億元）。

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