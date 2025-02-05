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4/1新制上路！竹竹苗YouBike 2.0E先投保才能借車

2025/02/05 11:00

4/1新制上路！竹竹苗YouBike 2.0E先投保才能借車 （竹科管理局提供）4/1新制上路！竹竹苗YouBike 2.0E先投保才能借車 （竹科管理局提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕自今年4月1日起，於新竹市、新竹縣、新竹科學園區及苗栗縣公共自行車租賃站點，租借YouBike 2.0E電輔車的民眾，須完成投保公共自行車傷害險，才可租借。

隨全國近期自行車事故死傷人數攀升，新竹科學園區管理局、新竹市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府於「園縣市高峰會」共同決議，考量YouBike2.0E加速較快、騎乘距離較遠，將針對YouBike 2.0E電輔車實施強制投保公共自行車傷害險政策，以維護騎乘民眾若發生意外事故的保障權益。

竹科管理局表示，民眾只需要透過微笑單車官方網站或官方APP登入會員後，即可加保公共自行車傷害險，今年4月1日起未投保者將無法租借YouBike 2.0E電輔車，已完成投保者可正常使用，不須再重新投保。尚未投保公共自行車傷害險的民眾也請儘速完成投保，避免發生無法借用車輛之情形。

竹科管理局也特別提醒，每個註冊會員的手機門號最多可綁定五張票卡。如果民眾使用相同手機門號綁定多張票卡進行租借，請務必在每

張票卡上填寫確認「實際騎乘者」的個人資料，票卡實際使用者與被保險人須為同一人，才能符合傷害險理賠資格，以維護個人權益。

竹科管理局表示，公共自行車傷害險為政府提供的免費保險，保障騎乘者在意外事故中發生死亡、失能或住院時，憑醫療單據等文件向保險公司申請保險理，最高理賠金額100萬元（未滿15歲者為喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1000元。

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