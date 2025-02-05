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外媒爆：川普政府考慮將Shein、Temu加入強迫勞動名單

2025/02/05 13:05

知情人士表示，川普政府考慮將Shein、Temu加入強迫勞動名單。（路透資料照）知情人士表示，川普政府考慮將Shein、Temu加入強迫勞動名單。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2名知情人士向外媒表示，川普政府正在討論是否將中國低價電商希音（Shein）、和拼多多旗下的Temu新增至國土安全部的強迫勞動名單之中。

《Semafor》報導，知情人士透露，政府還未就此事作出最終決定，仍有可能不將這2家公司列入名單裡。不過，點名在美國熱銷的2大中國電商，將是川普政府的重大行動，表明華府有意打擊從中國進口的消費產品。

針對報導，美國國土安全部、Temu沒有立即回應；Shein發言人則聲明表示，不清楚美國政府任何這類的考量，並強調，完整而公平的審查將表明Shein完全遵循法規。美國在2021年通過《防止維吾爾人強迫勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act，UFLPA），明列依靠強迫勞動在新疆地區開採、生產或製造商品的公司。

川普近日已採取行動對抗中國電商，本週堵上了「最低限度豁免（de minimis）」的關稅漏洞，根據最低限度豁免條款，低於800美元（約新台幣2.6萬元）的小額包裹可以避免關稅和額外審查，這是川普對中國加徵10％關稅的一部份。

拜登政府時期的美國貿易代表總法律顧問佩施（Greta Peisch）表示，這將是一個「非常大膽的舉動」，隨著豁免的結束，這也代表川普政府將真正瞄準消費品。

眾議院在2023年進行的兩黨調查顯示，Temu可能定期將強迫勞動的產品運往美國，同時也指控Shein利用最低限度豁免的漏洞；針對相關議題，現在於新加坡設有總部的Shein多次回應，公司不容忍強迫勞動。

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