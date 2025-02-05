赴海外工作要小心 ! 中國又一條「豬仔」暗黑產業鏈成形

中國黑幫誘騙泰國女性出國囚禁，強摘卵子售育試管嬰兒。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼緬甸電信詐騙園區被驚爆，背後是中國人所經營後，再一條「豬仔」暗黑產業鏈成形，「代孕產業」也成為中國黑幫的詐騙行業，赴海外工作的人須小心。《泰國日報》報導，有泰國女性被中國人以合法的高薪代理孕母工作為由，騙到中亞淪為「取卵、賣卵機器」，只有支付「贖金」才能脫困。

《泰國日報》3日以「泰國女性遭中國犯罪集團欺騙，被迫賣卵、被迫人工受孕與販賣嬰兒」為題，揭露中國犯罪集團拐騙「豬仔」的惡劣詐欺行徑又一樁，此案被認為是中國犯罪集團實施的人口販賣行動。

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報導指出，這些被中國犯罪集團騙至中亞的泰國女性，是看到FB頁面稱，有一份適合女性的工作，收入為40萬至60萬泰銖（約新台幣39萬元至58.5萬元）。這些受害女性有經濟壓力，因而聯繫該頁面，對方稱是合法的代孕工作，因而決定前往。

這些泰國女性到達中亞的亞美尼亞共和國後就被囚禁，被迫賣卵子以製成試管嬰兒，部分受害者還被賣到第3國，這些受害者的親屬接獲通知，須交付7萬泰銖贖金（約新台幣6.8萬元）。根據之後逃出的女性闡述，該組織據點有4棟房子，估計有百名泰國婦女仍受困，羈押受害人的莊園工作人員「全是中國人」。

據報導，泰國「帕薇娜兒童與婦女基金會」（Pavena Foundation for Children and Women）牽線泰國警方與國際刑警組織共同合作，在喬治亞共和國（Georgia）一處由中國黑產勢力把持的「卵子農場」救出3名女性。

她們遭中國黑幫誘騙出國囚禁，被注射排卵針後，反覆進行手術取出卵子，販售到他國家培育成試管嬰兒，再收集其幹細胞出售。

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