11-12月統一發票 千萬大獎18張、200萬特獎15張

11-12月統一發票千萬大獎開出18張，200萬特獎開出15張。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今天下午將公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，根據統計，本期1000萬元特別獎開出18張，200萬元特獎則開出15張；其中，有位民眾在萊爾富桃園市楊梅區的楊梅高嶺店只花35元購買1罐飲料，就中了千萬大獎。

去年11-12月期統一發票，1000萬元特別獎中獎號碼為「13965913」；200萬元特獎中獎號碼「29892710」；3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「26649927」、「59565539」及「11460822」。財政部賦稅署表示，去年11-12月期統一發票領獎期限為今年2月6日至5月5日止，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

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根據業者統計，本期統一超商開出2張千萬發票，其中1人在桃園蘆竹區順舜門市花169元購買杯湯、鮮食、生活用品；1人在高雄左營區夏義門市花147元購買星級饗宴鮮食、咖啡。萊爾富開出1張千萬發票，中獎人在桃園市楊梅區的楊梅高嶺店花35元購買1罐飲料。

另外，全家便利商店也開出2張千萬發票，其中1人在澎湖尚洪店花130元購買2杯焦糖拿鐵；另1人於彰化新再安店消費100元。全聯福利中心則開出1張千萬發票，1人在嘉義朴子四維門市花69元購買便當，就抱走千萬大獎。

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