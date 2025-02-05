焦點股》艾訊：AI專案下半年發酵 股價寫新高

艾訊認為，對於美國總統川普的新關稅政策，可藉由美國廠區應對，因此衝擊有限。（艾訊提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕眾家外資看好邊緣AI產業在今年能有亮眼的成長幅度，帶動工業電腦族群股價大漲，其中，艾訊（3088）與歐美合作夥伴的AI專案將依序完成概念驗證（POC）與送樣階段，最快第3季走入實際生產，帶動艾訊今日股價開盤後扶搖直上，截至上午9時42分暫報漲停價141元，創下歷史新天價，成交量5573張。

艾訊去年營收68.93億元、年增2.87%，創歷年最強表現，營運團隊看好今年業績能夠雙位數成長，續寫歷史新猷，主要是得益於AI專案可望從下半年起擴大貢獻程度，且於2026年進一步顯著成長，管理層也早已定調後續將擴增歐美據點，除了因應客戶需求，也符合美國官方的貿易政策導向。

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艾訊認為，對於美國總統川普的新關稅政策，可藉由美國廠區應對，因此衝擊有限，目前除了專注於博弈、醫療、智慧城市、國防業務，也看好今年自動化、運輸、智慧零售與網通業務會有相對較大的成長動能，未來將密切留意美國市場變化，攜手供應鏈滾動式調整合作策略。

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