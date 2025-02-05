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台積電衝漲達1115元 市值攀升近29兆元

2025/02/05 09:38

台積電衝漲達1115元 市值攀升近29兆元台積電（2330）今股價續走高，以1110元開出，截至9點20分，盤中最高達1115元。
（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股上漲，台積電ADR收204.05美元、漲幅2.13％，台積電（2330）今股價續走高，以1110元開出，截至9點20分，盤中最高達1115元，上漲20元，市值攀升至28.91兆元。半導體類股勁揚逾1.8%。

道瓊工業指數上漲134.13點；標普500指數攀升43.31點；那斯達克指數上揚262.06點；費城半導體指數上漲51.78點。輝達收盤漲1.71％，每股118.65美元，超微收盤漲4.58％，盤後公布上季財報與本季指引皆優於預期，但資料中心表現失色，盤後股價轉跌。

市場調查指出，受惠AI應用蓬勃發展的動能，2025年全球半導體產業營收預期將年增13.4%，達到7140億美元高峰，但川普重返執政等關稅政策不確定性，將是影響產業發展的最大變數；晶圓代工今年營收可望成長20%，台積電先進製程產能利用率將保持強勁。

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