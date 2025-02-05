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Q3營收獲利雙雙下滑 任天堂調降Switch銷量、砍財測

2025/02/05 11:01

日本遊戲機大廠「任天堂（Nintendo）」週二（4日）發布最新財報，第3季營收和獲利雙雙下滑，不如市場預期。（示意圖，法新社）日本遊戲機大廠「任天堂（Nintendo）」週二（4日）發布最新財報，第3季營收和獲利雙雙下滑，不如市場預期。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本遊戲機大廠「任天堂（Nintendo）」週二（4日）發布最新財報，第3季營收和獲利雙雙下滑，不如市場預期，同日任天堂還調降今年度Switch銷量目標，並下砍全年財測。

綜合媒體報導，根據財報數據顯示，受Switch遊戲機、遊戲軟體銷售萎縮影響，任天堂截至去年12月止的年度第3季營收較1年前下滑27.7%，至4329億日圓（約新台幣928.4億元），而獲利則減少31%，至1261億日圓（約新台幣270.4億元），均低於市場預期。

此外，任天堂因認為舊款遊戲機在新一代設備推出之前，就已表現乏力，成長動能不足，週二公司下修Switch 2024全年銷售預測，從原估的1250萬台下修至1100萬台，降幅達12%。

同時，任天堂也一併下調2024年度全年財測，將2024年度全年營收從原估的1.28兆日圓（約新台幣2745.1億元）下修至1.19兆日圓（約新台幣2552.1億元）；將2024年全年營業利潤由原估的3600億日圓（約新台幣772億元）減至2800億日圓（約新台幣600.5億元）；而2024年全年淨利則從原估的3000億日圓（約新台幣643.3億元）減至2700億日圓（約新台幣579億元），任天堂下修過後的預估值遠遜於市場預期。

對此，業界分析師Serkan Toto表示看法，認為任天堂週二公布的數據很難找到任何正面的訊號，稱「Switch表現出色，但現在確實是推出新主機的時候了」，並好奇在新主機上市之前，任天堂會用什麼軟體來填補這段空白期。

任天堂上月透露，公司新款遊戲機「Nintendo Switch 2」將在2025年內上市，並將確保「準備足夠的產品來滿足需求」。

截至台北時間5日上午10點20分左右，任天堂股價暫報10565日圓，漲幅1.59%。

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