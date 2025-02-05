非法藥物蔓延美國 ! 美媒示警 : 利用「這漏洞」行業興起

據報導，「一氧化二氮」就是俗稱的「笑氣」。在美國，這些加壓的一氧化二氮產品被包裝在色彩鮮豔的圓筒中，主要是來打發鮮奶油。圖為被丟棄的一氧化二氮罐。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正當美國川普為「芬太尼問題」對加拿大、墨西哥採取高關稅，以逼迫兩國正式協防邊境毒品氾濫的問題，美國境內的街角小店裡到處都是非法藥物。美媒《大西洋月刊》指出，本用於專業糕點行業來製做麵包、奶油的「一氧化二氮」（Nitrous Oxide），正利用「監管漏洞」興起，成為美國人最容易隨手取得的非法藥物。

據報導，「一氧化二氮」（Nitrous oxide）就是俗稱的「笑氣」。在美國，這些加壓的一氧化二氮產品被包裝在色彩鮮豔的圓筒中，主要是來打發鮮奶油。

請繼續往下閱讀...

由於作為烹飪用途，各種品牌的一氧化二氮罐在全美大街小巷的煙草店、雜貨店、沃爾瑪超市，甚至亞馬遜和ebay等線上購買。

《大西洋月刊》強調，「一氧化二氮」是一種危險的、嚴格意義上來說是非法的藥物，只要商家聲稱一氧化二氮是用於烹飪、假裝是用於食品，就會被廣泛獲取。

由於美國食品藥物管理局將「一氧化二氮」作為食品進行監管。因此，美國人在沒有法律監管機制下，吸食一氧化二氮就像是在超市拿起一袋薯片一樣方便。

根據報告數據，美國在2018年時，約有1250萬人、12歲以上的美國人曾使用過這種藥物，2022年，這一數字將上升至近1400萬人。 數據顯示，美國12歲至17歲的青少年，比18歲以上的青少年更常用「一氧化二氮」。

現今，美國整個「一氧化二氮」相關產業開始利用這個漏洞建立了自己的商業模式。其中，大型分銷商還對「一氧化二氮」進行品牌化和調味，以吸引年輕的吸入者。

報導指出，位於矽谷的聯合品牌 （United Brands）約有4分之3的顧客是菸草店，而不是麵包店或咖啡館。此外，在全美最著名的一氧化二氮公司之一是Galaxy Gas，該公司一度佔據全美「一氧化二氮」銷售總量近30%。

在美國TikTok、YouTube 和 X平台上，關於人們吸入一氧化二氮的影片的觀看次數達數十萬次，Galaxy Gas已在去年9月停止銷售該產品。《大西洋月刊》表示，Galaxy Gas既不是美國唯一的一氧化二氮品牌，也不是最大的一氧化二氮品牌，訴訟已成為美國人追究責任的最佳工具。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法