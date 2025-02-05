日本流感藥斷貨 專家估經濟損失高達1420億元

日本流感嚴重，藥品供需出現失衡。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本流感疫情嚴重，全國已有40個都道府縣達到「流感警報水平」，部分醫療機構出現了抗流感藥物供應不足的現象，主要是製作產能跟不上市場需求。根據日本國立感染症研究所數據顯示，截至2025年1月底的前5個月，日本流感患者人數已達到952.3萬人。

據報導，在今年第一週內，日本約5000家醫療機構的流感患者總數就達到17萬2417人。隨著流感患者激增，日本部分醫療機構和藥局正面臨藥品供應短缺的問題，甚至傳出部分醫療機構的庫存已耗盡。

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《日テレNEWS》報導，東京藥局藥劑師表示，近期流感患者數量暴增，導致藥物需求翻倍，但進貨速度跟不上需求，造成短暫供應不足。

綜合日媒報導，日本流感藥供應無法穩定，主要是日本製藥業是採「批次生產」模式，從製藥、包裝到品質檢測，每個階段都需時數週至數月，即使決定要增產，也無法立即出貨，突增的需求無法獲得紓解下，導致市場供需失衡。

此外，也因部分醫療機構及藥局過度囤貨，導致庫存分佈不均的情況。日媒指出，預計在1月中旬以後，流感患者數量將會逐漸下降，屆時藥品供應問題將逐步緩解。

日本專家估算，包括治療流感的費用，以及休病假對社會生產帶來的負面影響等在內，流感季對日本造成的經濟損失達到約新台幣1420.3億元。

對於日本流感帶給日本的經濟損害，日本厚生省出具1份各家機構預估數據的相關報告。其中，第一生命經濟研究所預估，對日本GDP損失約20兆日圓（約新台幣4.28兆元）、豪州農業資源經濟局則預估約30兆日圓（約新台幣6.42兆元）。

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