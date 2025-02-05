晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

日本流感藥斷貨 專家估經濟損失高達1420億元

2025/02/05 09:28

日本流感嚴重，藥品供需出現失衡。（彭博）日本流感嚴重，藥品供需出現失衡。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本流感疫情嚴重，全國已有40個都道府縣達到「流感警報水平」，部分醫療機構出現了抗流感藥物供應不足的現象，主要是製作產能跟不上市場需求。根據日本國立感染症研究所數據顯示，截至2025年1月底的前5個月，日本流感患者人數已達到952.3萬人。

據報導，在今年第一週內，日本約5000家醫療機構的流感患者總數就達到17萬2417人。隨著流感患者激增，日本部分醫療機構和藥局正面臨藥品供應短缺的問題，甚至傳出部分醫療機構的庫存已耗盡。

《日テレNEWS》報導，東京藥局藥劑師表示，近期流感患者數量暴增，導致藥物需求翻倍，但進貨速度跟不上需求，造成短暫供應不足。

綜合日媒報導，日本流感藥供應無法穩定，主要是日本製藥業是採「批次生產」模式，從製藥、包裝到品質檢測，每個階段都需時數週至數月，即使決定要增產，也無法立即出貨，突增的需求無法獲得紓解下，導致市場供需失衡。

此外，也因部分醫療機構及藥局過度囤貨，導致庫存分佈不均的情況。日媒指出，預計在1月中旬以後，流感患者數量將會逐漸下降，屆時藥品供應問題將逐步緩解。

日本專家估算，包括治療流感的費用，以及休病假對社會生產帶來的負面影響等在內，流感季對日本造成的經濟損失達到約新台幣1420.3億元。

對於日本流感帶給日本的經濟損害，日本厚生省出具1份各家機構預估數據的相關報告。其中，第一生命經濟研究所預估，對日本GDP損失約20兆日圓（約新台幣4.28兆元）、豪州農業資源經濟局則預估約30兆日圓（約新台幣6.42兆元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財