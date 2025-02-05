蘇姿丰預告資料中心銷售將下滑 AMD盤後跌逾8％

AMD蘇姿丰表示，資料中心銷售額預計將下滑，導致週二盤後股價跌8.62％。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶片設計公司超微（AMD）週二（4日）公佈財報，單季營收、前景皆超出分析師預期，但執行長蘇姿丰表示，資料中心銷售額預計將下滑，在AI成長前景令人失望的情況下，超微週二盤後股價跌8.62％。

綜合外媒報導，超微一直在努力提升自己在先進AI處理器市場的市佔，這些處理器主要由輝達（NVIDIA）銷售給亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等重量級科技客戶。以去年的股價表現來看，超微過去1年跌約18％，相較之下，輝達漲逾171％。

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超微財報顯示，第4季資料中心收入為38.6億美元（約新台幣1276.11億元），年增69％，但未達分析師預估的40.9億美元（約新台幣1352.15億元），超微表示，2024年，公司在AI晶片創造超過50億美元（約新台幣1653億元）的收入。平均來看，分析師預測，該業務將在2025年創造184億美元（約新台幣6083.04億元）的收入。

超微Q4總收入成長24％，達76.6億美元（約新台幣2532.39億元），超過75.4億美元（約新台幣2492.72億元）。本季總銷售預計達68億美元（約新台幣2248.08億元）至74億美元（約新台幣2446.44億元），分析師平均預估為70.4億美元（約新台幣2327.42億元）。

超微表示，2025年所有的產品組合需求預計都將有所改善，整體而言，公司認為營收將出現強勁的兩位數成長，全年EPS將出現成長。從年中開始，將擁有更好的產品，進而推動下半年成長，在2025上半，AI晶片收入預計將與2024下半的趨勢相似。

執行長蘇姿丰表示，本季超微的資料中心銷售額將比剛剛結束的這1季下跌約7％，這與超微收入整體將下滑的趨勢相符。不過，蘇姿丰拒絕對超微的AI晶片進行預測，僅稱，未來幾年銷售額將達數百億美元。

超微的預測反映出包括微軟、Meta在內的科技巨頭，正持續投入資源研發自家的晶片，以處理生成式AI所需要的大量資料。這兩家公司都在去年推出了新的AI晶片，使得人們對於超微在AI基礎設施主導地位的競爭能力引發懷疑。

邁威爾（Marvell）、博通（Broadcom）正協助其他公司設計自己的晶片，與超微和輝達提供的現成處理器不同，並與各種雲端運算公司簽訂了合約。蘇姿丰表示，目前超微正在與博通、邁威爾競爭，與客戶合作建AI晶片。

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