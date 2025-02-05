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黃金飆至歷史新高！專家曝有望破「這價格」

2025/02/05 08:47

週二（4日）黃金價格重新升至歷史高位。（路透資料照）週二（4日）黃金價格重新升至歷史高位。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（4日）黃金價格重新升至歷史高位，係因美國對中國進口產品加徵10%關稅後，引發中國當局施行反制措施，令投資者尋求避險資產，專家表示，金價今年可能達到3000美元。

現貨黃金上漲 1.1%，報每盎司2844.56美元，盤中高點觸及2845.14美元紀錄高點；美國黃金期貨價格上漲0.7%，報每盎司2875.80美元。

《路透》報導，RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示：「關稅消息竄出就像前1晚已經實施那樣，我認為目前這是主要驅動因素而非其他因素，且今天發布的數據也將被關稅消息所掩蓋。同時，美元下跌也肯定有助於金價上漲。」

中國迅速對美國新關稅作出回應，對美國進口產品徵收關稅，加劇了這全球兩大經濟體之間的貿易戰，儘管川普推遲美墨和美加關稅變動。

此外3位聯準會（Fed）官員週一預警，通膨風險將隨著川普貿易關稅計畫而來，其中1位官員認為，有鑑於物價前景的不確定性，Fed應該更放緩降息。

Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）表示，鑑於現任美政府的破壞性導致市場不確定性，再加上各國央行可能增加黃金購買量，以分散對美元資產的持有，金價今年可能達到3000美元。

目前市場聚焦週三將公布的ADP就業報告、週五的非農就業報告，以及幾位Fed官員的演講。

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