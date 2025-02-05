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美股大崩盤要來了？華爾街大空頭曝光驚人跌幅

2025/02/05 10:30

標普500指數目前徘徊於6000點上方。示意圖。（法新社）標普500指數目前徘徊於6000點上方。示意圖。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管標普500指數目前徘徊於6000點上方，且在2週前才創下新高，但華爾街知名空頭、摩根大通前策略師科拉諾維奇（Marko Kolanovic）示警，美國股市將面臨大幅崩跌，從市場過度集中到地緣政治動盪等風險因素並未消退，標普500指數今年將暴跌1000點或更多。

《彭博》報導，科拉諾維奇認為，從技術角度來看，美股的高集中度使其更容易出現急遽回檔。他指出，由於市場風險依然未變，美股仍面臨大幅修正的壓力，預測標普500指數今年將崩跌至5000點，受到川普上台的潛在變數，還可能進一步下跌至4000點。

科拉諾維奇的悲觀論調似乎相當符合近期的美股表現。大型科技股在過去6周表現趨於平淡，投資人對美國在人工智慧領域的主導地位產生強烈質疑，還擔心棘手的通膨問題可能迫使美國聯準會（Fed）官員將利率維持在高於最初預期的水平。

此外，川普的政策又增添了新的不確定性，他宣布對加拿大、墨西哥、中國徵收關稅，但隨後又暫緩對加、墨徵稅，但維持對中國的10%關稅徵收，此舉可能會擾亂經濟和地緣政治局勢。

而近期AI新創公司DeepSeek的廉價人工智慧（AI）模型也引發市場憂慮，導致上週美國股市市值蒸發1兆美元，輝達（NVIDIA）更在1個交易日內損失近6000億美元市值，創下美國股市歷史上最大跌幅。

雖然美股目前已收復了大部分失土，但科拉諾維奇懷疑未來將出現更多動盪，他警告：「「這可能尚未結束，接下來還有一些重要的企業財報要公布，因此還有待觀察，或許還需要再看1週的財報，是否有任何進一步的變化」。

科拉諾維奇曾準確預測了2015年的股市暴跌、2018年的「波動性末日」（Volmageddon）以及新冠肺炎疫情後的復甦反彈，因而贏得了「市場預言家」的美譽，但2022年標普500指數暴跌19%時，他堅定看多，卻在標普500指數2023年與2024年出現2位數的反彈時，保持看空。

在離開摩根大通前，科拉諾維奇一直對股市持續多年的上漲持懷疑態度，尤其警告，支撐股市上漲的AI大型股的勢頭減弱，可能會為股市帶來阻力。

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