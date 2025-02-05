動手了！通用汽車宣佈Cruise裁員50%、約1150名失業（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在2個月前，通用汽車宣佈將不再為旗下自動駕駛計程車部門Cruise提供資金後，再度出手，週二宣佈裁掉50%的員工，約1150名員工受到影響。

通用汽車發言人先前向CNBC表示，截至去年底，Cruise擁有近2300名員工。

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CNBC報導，在週二早上發送給所有Cruise員工的1封內部電子郵件中，Cruise總裁格利登（Craig Glidden）寫道，裁員50%是「我們12月宣布的戰略變化的結果。

格利登指出，隨著我們逐漸放棄叫車服務業務，轉而與通用汽車一起為客戶提供自動駕駛汽車，我們的人員和資源需求發生了巨大變化。

他補充說，本週還有1批高階主管離職，包括執行長馬克惠騰（Marc Whitten）、人力資源長Nilka Thomas、首席安全官史蒂夫肯納（Steve Kenner），以及首席政府事務官羅布·格蘭特（Rob Grant），至於總裁兼技術長莫·埃爾舍納維（Mo Elshenawy）將留在Cruise直至4月底，以協助完成過渡職責。

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