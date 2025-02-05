25新創CEO分享收入逾2億訣竅！靠「2技巧」在TikTok打下江山

水瓶配件新創公司創始人特雷卡廷參加美國廣播公司（ABC）節目《創智贏家》分享營收達650萬美元的訣竅。（擷取CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現年僅25歲的水瓶配件新創公司創始人特雷卡廷（Charlotte Trecartin）表示，每月以400美元（約新台幣1.31萬元）的價格，聘請1名TikTok專家，他其指導下，他學到2個技巧，就是頻繁發佈貼文，並使用播放列表來組織視頻，以吸引想要關注特定領域的用戶，如今公司的年收入已達650萬美元（約新台幣2.13億元）。

CNBC報導，特雷卡廷在參加美國廣播公司（ABC）節目《創智贏家》指出，從伊利諾伊大學畢業後不久，她就以每月400美元的價格，聘請了1位TikTok專家，在他的教導下，Trecartin開始每天發佈3次有關她的水瓶配件公司CharCharms的貼文。

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並使用播放列表來組織視頻，以吸引想要關注特定領域的用戶，透過這2個技巧，不僅幫助她擴大了CharCharms的客戶群，且她的帳戶追蹤者數量增長至8萬人，更引起了Dick’s Sporting Goods和Target等零售商的注意，現CharCharms相關產品，如吸管、吸管蓋以及可以固定在水瓶上的飾物和小袋等，也在這些零售商銷售。

拍攝期間，特雷卡廷指出，CharCharms去年有望賺取數百萬美元的利潤，雖然她拒絕透露2024年的具體利潤數字，但告訴CNBC Make It，公司去年的收入為650萬美元。

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