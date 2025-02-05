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中國報復關稅！美中貿易戰開打 川普：不急於和習近平對話

2025/02/05 06:35

川普（左）4日表示，不急於與中國國家主席習近平（右）對話。（路透資料照）川普（左）4日表示，不急於與中國國家主席習近平（右）對話。（路透資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對中國進口商品加徵10%關稅，如期在4日生效，中國政府4日則連續宣布4項反制美國的貿易措施，包括加徵10%到15%關稅、對Google的反壟斷調查、兩大美企黑名單和5類金屬的出口管制。川普4日表示，他並不急於與中國國家主席習近平對話，以化解世界兩大經濟體之間的新貿易戰。

路透報導，川普4日在白宮被問及中國的報復性關稅時，他回應「沒問題」。正如週一川普與墨西哥和加拿大領導人的對話一樣，川普與習近平的對話被視為可能降低或推遲徵收關稅的關鍵。

白宮發言人萊維特表示，川普與習近平的對話仍需安排。萊維特週二稍早對福克斯商業新聞網表示，習近平確實與川普總統進行接觸，討論此事，或許是為了開始談判，所以將看對話如何進展。

中國在川普關稅計畫生效之際宣布的新措施，包括對美國煤炭和液化天然氣徵收15%的關稅，對從美國運往中國的原油、農業設備及部分卡車和大排氣量轎車徵收10%的關稅。

此外，中國將對Google進行反壟斷調查，Calvin Klein等品牌的母公司PVH公司和美國生技業者因美納（Illumina），被列入「不可靠實體」清單。中國也祭出對包括鎢在內的5種金屬實施出口管制，而這些金屬對電子產品、軍事裝備和太陽能板至關重要。

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