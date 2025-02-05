美對中徵收關稅生效！道瓊漲134點 台積電ADR反彈2.13％

（法新社檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到能源股推動，同時在美國總統川普推遲對加拿大和墨西哥徵收關稅後，投資者看到了美國和中國之間貿易突破的樂觀理由，週二美股主要股指收高，道瓊工業指數上漲134點、0.30%，標普500和那斯達克指數分別上漲0.72%、1.35%，費城半導體指數上揚1.05%，台積電ADR反彈2.13%，收在204.05美元。

綜合外媒報導，美國對中國進口產品加徵10%的新關稅於週二生效，中國則對美國商品徵收關稅反擊，引發了人們對世界兩大經濟體之間爆發更廣泛貿易戰的擔憂。目前還不清楚兩國領導人何時會談，川普稱他並不著急。

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強勁的企業獲利增強投資者的樂觀情緒，在標普500指數中已公布第四季度收益的211 家公司中，76.8%的公司報告收益高於分析師預期。

個股方面，Alphabet在季度業績公布前上漲2.6%，但收盤後公布的營收不如預期，部分原因是雲端運算業務放緩，該股在盤後交易中一度下跌逾7%。化妝品公司雅詩蘭黛公布疲軟的季度業績，並宣布裁員，股價暴跌16.1%。

道瓊工業指數上漲134.13點或0.30%，收44556.04點。

那斯達克指數上漲262.06點或1.35%，收19654.02點。

S&P 500指數上漲43.31點或0.72%，收6037.88點。

費城半導體指數上漲51.78點或1.05%，收4976.59點。

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