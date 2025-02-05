美調查DeepSeek晶片來源 新加坡：續與美合作

〔中央社〕外界質疑DeepSeek是否透過新加坡的中間商取得受美國出口管制的輝達晶片，美國議員要求收緊輝達反制DeepSeek。對此新加坡當局回應，新加坡是國際商業中心，大型公司在此都有大量業務，海關和執法機構將繼續與美國對等部門密切合作。

號稱低成本、高效能的DeepSeek人工智慧（AI）模型推出後，美國跨黨派議員致函國安顧問，要求收緊輝達出口特供給中國的H20晶片。議員指出，輝達季報顯示收入有22%來自新加坡，並呼籲強化管控轉運晶片的第三國。

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對於美方正調查DeepSeek是否使用受管制晶片，而這些晶片可能透過包括新加坡在內等國家轉出口至中國。新加坡貿工部發布新聞稿回應表示，星國始終堅守法治，預期像輝達這樣的美國公司將遵守美國的出口管制和新加坡司法。新加坡海關和執法機構將繼續與美國對等部門密切合作。

貿工部指出，根據輝達最近發布的季度財報，新加坡約占公司營收22％。輝達也在呈報給監管機構的文件中提及，與新加坡營收有關的大部份出貨，都運往新加坡以外的地區，運往新加坡的出貨量微不足道。

貿工部表示，新加坡是國際商業中心，美國和歐洲的大型公司在此都有大量業務。根據輝達說法，許多客戶利用它們在新加坡的商業實體，為運往美國和其他西方國家的產品採購晶片。

在貿工部新聞稿中，輝達表示「沒有理由認為DeepSeek從新加坡獲得任何出口管制產品」。

白宮AI與加密貨幣負責人塞克斯（David Sacks）近日在Podcast節目「All-In Podcast」聚焦中國在AI科技的發展議題發表想法。節目內容也提及DeepSeek可能透過新加坡公司規避出口限制，被稱為「開後門」，憂其為中國可能手段，例如透過合資公司將禁運晶片拆解為民用報關等可能作為。

新加坡聯合早報曾報導，輝達截至2024年10月27日的最新一季財報發現，新加坡是它僅次於美國本土的全球第二大市場。在公司財報截止日之前3個月，新加坡市場的營收達到76億9700萬美元。

輝達發言人在報導中說，公司來自新加坡的營收不意味晶片被轉運至中國，因為營收數據反映的是客戶的帳單地址，而非最終產品送達的地點，「我們要求所有合作夥伴遵守法律，如果發現任何違規行為，將採取相應措施。」（編輯：洪(啟)原）1140205

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