中國難對川普關稅大施拳腳 分析師：全面開戰損失更大

中國僅對規模140億美元的美國產品課徵關稅。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美中最新一輪的貿易戰表明，中國國家主席習近平採取比川普第一任期時更為謹慎的回應手段，分析師認為，與美國展開全面的關稅戰將使中國損失更大，更不利於中國利益。

在美國4日開始對中國產品課徵10%關稅後，北京隨即宣佈對約80項美國產品加徵關稅、對Google啟動反壟斷調查、升高對關鍵礦產的出口管制，並將兩家美國企業列入不可靠實體黑名單中。

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彭博指出，此快速且深思熟慮的報復措施，顯示北京汲取川普第一任期的貿易戰教訓，當時中國的關稅報復，規模接近美國的行動，而此次習近平僅對規模約140億美元的美國產品課徵關稅，是川普關稅之舉的一小部份，同時採取其他措施，展現中國進一步讓美企痛苦的能力。

這一轉變反映習近平多元化進口的成功，以及中國不穩定的經濟狀況。習近平一直依賴製造業與海外銷售，以維持經濟成長。

麥格理證券中國經濟部門主管胡偉俊（Larry Hu）表示，基於與美國的貿易失衡龐大，中國克制是因為它將「損失更大」。他補充，全面關稅戰不符合中國的利益；中國可能主要透過刺激內需來因應（美國的加徵）關稅。

現在的問題是全球兩大經濟體的領導階層，能否在中國10日關稅報復生效前達成協議。川普3日表示他希望與中國達成協議，並可能「在未來24小時」與習近平通話。

然而即使美中進入談判，中國官員討價還價的空間有限。中國海關數據顯示，中國對美出口額是進口額3倍之多，亦即其可以徵收關稅的產品較少。

此外，北京一些的警告也純粹是象徵性的，突顯其談判籌碼有限。中國加強對Google的監管，然而自2010年以來，這個Alphabet公司的搜尋服務無法在中國使用。

美銀全球研究部亞洲經濟負責人喬虹（Helen Qiao）說，未來美中任何協議將取決於中國同意做出哪些讓步，中國的選擇從承諾採購更多美國油氣、維持人民幣穩定，到兌現第一階段貿易協議不一而足，「結合那些措施，可能有助於修補兩國關係」。

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